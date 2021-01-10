新竹縣警察局一名儲姓警官去年3月於新北市某團書館自修室，見1名女學生讀書後想睡，趁其不備以右手摸了其臀部，過程還被拍下來，儲男因違反性騷擾防治法遭判拘役30天可易科罰金，新竹縣警察局獲知後，也火速將儲調非主管職，以示懲戒。

46歲的儲男在新竹縣警局服務多年，同事形容他外型斯文內斂。根據新北地方法院判決，儲去年3月13日晚間7點許，前往新北市一處圖書館，坐在一名當時年約20歲的女子身邊，發現該女學生讀書後疑有睏意，竟突伸狼爪，撫摸其臀部得逞。

該女學生當場嚇醒，現場目擊者也拍下過程作為證據，雖然事後儲男有意與該名女學生和解，不過遭女學生婉拒，堅持提告。法官審理時，認為儲男為逞一己私欲，趁人不備徒手摸臀，欠缺對他人身體自主權利的尊重，因此判處30天，以資懲儆。

判決去年8月出爐，不過新竹縣警察局近日才知曉，將儲男調離縣警局、非主管職，以示懲戒。

(中時 )