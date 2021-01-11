據第一財經報導，百度官方微信公眾號11日發文稱，百度宣布正式組建一家智慧汽車公司，以整車製造商的身份進軍汽車行業。吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。

百度表示，新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場，讓用戶購買到更極致的智慧電動汽車。百度汽車公司將著眼於智慧汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，傳承百度的人工智慧、互聯網科技基因，利用Apollo領先的自動駕駛能力，發揮在汽車智慧化領域的經驗優勢，重塑智慧汽車產品形態。

百度稱，百度汽車公司獨立於母公司體系，保持自主運營；同時百度將人工智慧、Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術全面賦能汽車公司。

百度稱，百度汽車公司選擇吉利作為合作方，吉利控股集團出資成為新公司的戰略合作夥伴。下一步雙方將基於吉利最新研發的純電動架構——浩瀚SEA智慧進化體驗架構，在智慧汽車製造相關領域展開緊密合作，共同打造下一代智慧汽車。

(旺報 )