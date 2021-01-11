蘇澳籍「永裕興18號」漁船去年12月30日在夏威夷害海域失聯，經船主向漁業署報案，1月1日轉報海巡署，署方立即指示具有遠航能量的「巡護8號」，緊急返港整備完成，11日中午12時自高雄港出航趕往失聯海域搜尋船員。

永裕興18號漁船，去年9月26日自南方澳漁港出發，船上有1名台籍船長、9名印尼籍漁工，去年12月30日船主多次嘗試與該船聯繫未果，懷疑船隻遭遇浪襲，導致船上電力受損，無法與外界聯繫，船主立即向漁業署報案，後經美方國搜中心派出定翼機搜尋，發現該船在海上漂流。

由於海象惡劣，附近其他國家漁船無法靠近救援，無法確定船員狀況，漁業署協請國家搜救指揮中心、海巡署等單位協助，不排除船上有船員遇難正待救援，海巡署立刻指示巡護8號船，從台灣西南海域返港，以最快速度完成整補作業即刻出發，預計要15日後才會抵達距離7000浬（約1萬3000公里）失聯漁船所在地。

海巡署表示，目前北太平洋現場海域仍有2個低氣壓形成，海象惡劣，阻擾各方救援進度，巡護8號會以最快速度趕往現場海域救援，並同步協請美國海岸防衛隊派遣大型艦船就近救援，全力投入搜救任務。

(中時 )