海巡署今（11日）派出巡護八號，前往夏威夷救援永裕興18號漁船。（圖／海巡署提供）

我國蘇澳籍「永裕興18號」漁船於12月30日在夏威夷中途島附近海域失聯，經美國國搜中心派遣多架次定翼機搜尋，雖發現「永」船於海上漂流，但無法確認船上人員狀況，而民間友船又因現場海象惡劣，無法前往救援。為爭取救援時效，海巡署於1月8日立即指示巡護八號在今（11）日中午12時火速出航趕往北太海域救援，全力搜尋失聯船員。

蘇澳籍「永裕興18號」漁船於2020年年9月26日自南方澳漁港出發，船上載有10名船員(1台、9印)，本月1日，多次與「永」船聯繫未果，向漁業署報案，漁業署獲報後，立即協請外交部、國家搜救指揮中心及海巡署等相關單位協助搜尋，也透過外交途徑請美方派遣定翼機搜尋。依現場回傳照片，不排除船上仍有遇難船員待援，因本次救援航程直線距離遠達7,000浬，來回航程需30天以上，巡護八號接獲指示後，立即返港日夜不停進行油、水、糧食及遠航備用機件整補作業，並於今（11）日中午12時自高雄港出發趕往事發海域搜救。

海巡署表示：目前北太平洋現場海域仍有2個低氣壓形成，海象惡劣，阻擾各方救援進度，巡護八號會以最快速度趕往現場海域救援；同時，海巡署也將持續與漁業署、國搜中心等相關單位保持聯繫，並同步協請美國海岸防衛隊派遣大型艦船就近救援，全力投入搜救任務。

(中時新聞網)