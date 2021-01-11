接連幾波寒流來襲，寒風冷颼颼，警察仍然必須在寒風中堅守崗位，守護民眾的安全，內新派出所志工分隊長顏子發起志工伙伴們「一人一菜，送暖到派出所」暖心舉動，溫暖了內新派出所每個波麗士的心。

霧峰分局內新派出所志工分隊長顏子感念平日警察同仁的辛苦，在接連幾波寒流來襲之際還要堅守崗位，特別於8日發起志工伙伴們「一人一菜，送暖到派出所」活動，獲得志工們踴躍支持。

當日志工們紛紛帶來最拿手的菜，有滷豬腳、米糕、麻辣鴨血、長年菜雞湯、香姑干貝雞湯………，總共17菜3湯，內新警友站站長林仰秋更加碼送來一大鍋羊肉爐，讓內新派出所的員警們不但吃飽、喝足，更帶著暖暖的心繼續堅守崗位。

警察志工分隊長顏子表示「一人一菜，送暖到派出所」的活動不但慰勞平常辛苦的警察同仁，更因活動凝聚志工們的向心力，可謂一舉兩得。內新派出所所長張世杰非常感謝志工伙伴們的熱心付出，所內同仁們帶著暖暖的心服勤更是衝勁十足，當晚立即查獲酒駕2件2人，隔天再查獲通緝犯1人。

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(中時 )