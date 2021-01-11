證交所今天公佈，第四季台股集中市埸成交值5億元以上之自然人人數：2,401人，成交值1億元至5億元之自然人人數：20,506人，成交值1億元以下之自然人人數：3,389,353人。其中5億以上大戶季增37人及1億以下散戶季增15.65萬人，同創歷年單季新高。

另外第四季自然人占集中市場總成交值比重為64.22％，外資為26.54％，國內法人則為9.24％（2020年第三季自然人占集中市場總成交值比重為62.09％，外資為26.78％，國內法人為11.13％）。

(工商 )