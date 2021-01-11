新版護照今起可申辦，行政院長蘇貞昌也在臉書貼文，說這次改版不多花政府任何預算，他希望疫情早日過去，大家把新護照帶出國。

新版護照發行首日，中午網路預約就額滿。蘇揆也在臉書宣傳，放大台灣的新護照，開放申請啦！要多少錢、帶甚麼、去哪申請，跟原版一樣，蘇揆並擬妥圖卡，用一張圖報你知！

蘇揆說，這次改版，不多花政府任何預算，在最小變動的情況下強調台灣，讓大家出國好辨識、也讓世界大大看見台灣！希望疫情早日過去，大家早日把新護照帶出國去。

(中時 )