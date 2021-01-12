現場大小土石持續掉落，公路總局重機械已到場清除。（新城警分局提供、王志偉花蓮傳真）

因現場持續有大小土石掉落，轄區新城警分局已經拉大封鎖線，呼籲車輛注意，耐心等待搶通。（新城警分局提供、王志偉花蓮傳真）

連日山區持續低溫氣，雨勢未歇，中橫公路台8線174公里加920公尺處，錐麓隧道東口附近，今天清晨5時許，上邊坡突然崩落大小塊石，工程人員趕到現場，土石仍持續掉落，道路已經中斷，預計上午約10點30分搶通恢復通行。

現場交通管制，已經出現大批車輛等待通過，目前公路總局已出動機具搶修，第四區養護工程處太魯閣工務段表示，事件無人員傷亡，但造成路基被損壞，後續仍須管制交通搶修復建。

因現場持續有大小土石掉落，轄區新城警分局已經拉大封鎖線，呼籲車輛注意，耐心等待搶通。

(中時 )