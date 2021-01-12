追雪族注意 3路段即起限掛雪鏈通行 11:462021/01/12 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台7甲、中橫台8線、合歡山台14甲線，自12日上午7時起限掛雪鍊通行。（公路總局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高山積雪未融，公路總局今日表示，中橫宜蘭支線台7甲、中橫台8線、合歡山台14甲線，自12日上午7時起限掛雪鍊通行。 道路管制路段：台7甲線30K南山至50K勝光間、台8線99K榮興至131K慈恩間、台14甲線18K翠峰至42K大禹嶺間。 公路總局提醒，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區；用路人應隨時留意三個路線的最新管制訊息。 統一超去年營收 拚出新高 穎崴上市倒數 股民搶紅包 (中時 ) #公路總局 #中橫 #台8線 #台14甲線 #高山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020全球PC出貨 重返3億台 04:102021/01/12 財經要聞 花蓮台8線錐麓隧道落石崩落 道路中斷搶修中 09:442021/01/12 社會 聯發科Q4營收 史上次高 04:102021/01/12 財經要聞 北一女神不畏寒冬辣穿中空裝 炸出超兇雙峰好身材全看光 09:202021/01/12 娛樂 逾2000遊客衝太平山賞殘雪 04:102021/01/12 地方新聞 機能布夯 八貫訂單看到Q2 04:102021/01/12 證券．權證 《電腦設備》華碩智慧機獲利UP 外資升價至262元 10:172021/01/12 財經 台灣權王－法人加碼 嘉澤頎邦吸睛 04:102021/01/12 證券．權證 台積電效應 供應鏈水漲船高 04:102021/01/12 證券．權證 美科技股財報周 台供應鏈吸睛 04:102021/01/12 財經要聞 《晨間解盤》未帶量長黑摜破5日線前 偏多為宜(日盛投顧提供) 09:242021/01/12 財經 生活熱門新聞 北部某醫院傳感染事件 院內最新狀況曝光 - 生活 北部某醫院疑爆群聚 10多名醫護一採結果出爐 - 生活 傳北部某醫院有緊急狀況 莊人祥：若有確診者明天會公布 - 生活 手機耗電元凶原來是它 專家曝：沒在用快關掉 - 生活 美牛舌驗出弓蟲感染 2千磅全數退運銷毀 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。