高山積雪未融，公路總局今日表示，中橫宜蘭支線台7甲、中橫台8線、合歡山台14甲線，自12日上午7時起限掛雪鍊通行。

道路管制路段：台7甲線30K南山至50K勝光間、台8線99K榮興至131K慈恩間、台14甲線18K翠峰至42K大禹嶺間。

公路總局提醒，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區；用路人應隨時留意三個路線的最新管制訊息。

(中時 )