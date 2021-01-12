渣打銀行今發布2021年全球投資市場展望，渣打銀行點出在新的一年中值得關注的七大投資主題，包括：「疫苗助力估值免疫」、「競逐收益」、「投資風格輪動」、「弱美元延續」、「股市長線機遇」、「氣候變遷投資」、「低利環境投資策略」。針對已呈弱勢的美元，渣打銀行預期2021年將持續維持弱勢，相對地，歐元、英鎊、澳幣與人民幣，可望受惠於弱勢美元格局，在今年走強。

渣打銀行預期，2021年金融市場將延續2020年的表現，而疫苗施打、債券殖利率、財政與貨幣措施的政策支持、美元走勢、價值股跟成長股的投資風格輪動，將會是影響今年全球金融市場的關鍵。

渣打銀行特別看好2021年全球股市表現，隨著疫苗施打、經濟重啟與企業盈餘恢復成長，可望緩解投資者對於評價面偏高的疑慮，預期目前的牛市格局將獲得延續，尤其看好亞股、中國股市、美股與歐股。

外匯方面，預期美元將持續維持弱勢，相對而言，歐元、英鎊、澳幣與人民幣等貨幣，可望受惠於弱美元格局在今年走強。渣打銀行預估，長期偏弱的英鎊，今年有機會挑戰1.4美元、歐元則看1.3、澳幣有機會挑戰0.8美元、人民幣則是預估在6.38至6.5兌1美元間震盪。

此外，渣打銀行推出「渣打優先退」退休規劃諮詢，結合數位平台與專家團隊，發展出滿足退休目標的客製化投資組合方案，兼顧投資與保障，協助客戶穩步邁向夢想中的退休生活。

(時報資訊)