亞緻餐飲首度攜手PChome 網路家庭集團「PChome X家好選物」 正式推出「星級主廚紅燒牛肉拌麵」與「星級主廚清湯牛小排麵」，這是「PChome X家好選物」首度與米其林星級、五星級飯店餐廳跨界聯名。兩款商品中最具代表性的「星級主廚紅燒牛肉拌麵」為傳承天香樓「宣一宴」中最具精神表徵的菜餚「紅燒牛肉」。由星級主廚楊光宗研發，歷時兩年隆重上架，未來消費者將可於亞緻餐飲購物車、PChome24h線上購物、全家便利商店、JASONS Market Place等線下通路輕鬆購得，首賣星級主廚紅燒牛肉拌麵599元、星級主廚清湯牛小排麵699元，單盒兩份入。

麗緻餐飲旅集團旗下亞緻餐飲是目前國內五星級飯店建構最完整之館外餐飲品牌，擁有麗緻巴賽麗、天香樓mini、麗緻坊等中西商品線全數到位。在今日(12)的星級主廚牛肉麵大稻埕限定店揭幕活動中，麗緻餐旅集團集團執行處董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示「藉由兩大品牌相互啟發創意，更帶來商品層面的創新，同時借助品牌各自在不同領域的影響力，輻射更多元的消費群體，促進產品銷售創雙贏」。本次合作同時為雙方品牌的創舉，不僅是亞緻餐飲首次突破，更是「PChome X家好選物」與米其林星級、五星級飯店餐廳跨界聯名的首創。

擁有完整的餐飲資源是亞緻餐飲的最大優勢，今年以來販售商品已較過往增加8成。2020年面對大環境衝擊，當外食客受環境影響急速的轉換為宅食客，亞緻餐飲隨環境應變，提前上架線上購物車，更透過線下結合全台總計13064間的便利商店與全聯超市，將品牌與通路結合，深入消費者生活圈。

2021年新氣象，亞緻餐飲首度迎來與「PChome X家好選物」跨界聯名，由星級主廚楊光宗研發的「星級主廚紅燒牛肉拌麵」、「星級主廚清湯牛小排麵」作為首波主賣商品。今年的合作融匯雙方優勢，亞緻餐飲發揮研發、製作等專長，透過「PChome X家好選物」匯集職人精選，傳遞品味質感的新生活理念深入外食族群生活中。兩款全新商品外盒包裝，由旅英時裝品牌APUJAN團隊操刀設計，對比強烈且大膽的紅、黑渲染，將為Z世代年輕族群所喜愛。

「星級主廚紅燒牛肉拌麵」緣起於天香樓「宣一宴」中家宴名菜「紅燒牛肉」，由星級主廚楊光宗研發，以小火煨煮的技巧，在微小火候反覆開關間，將牛筋膠質釋放至鍋物中，並層層包覆牛筋與牛腱，入口瞬間即可感受軟嫩肉質。而宣ㄧ宴中的「紅燒牛肉」僅以醬油襯托其美味，為了增添口中層次感，亞緻餐飲的「星級主廚紅燒牛肉乾拌麵」，加以豆瓣調味，增加整道佳餚風味。

「星級主廚清湯牛小排麵」則有別於「星級主廚紅燒牛肉拌麵」，典雅婉約的清麗湯頭，選用整根牛肋骨，以小火與紅、白蘿蔔、洋蔥、青蔥、昆布熬至牛肉與蔬果精華完整釋出，放置一夜撇去油脂，輕咬即爛。肉湯充盈鮮蔬甘甜，在即將到來的冬季，暖心暖胃更暖身。

(中時 )