蔡總統滿意度高於扁、馬 江啟臣：必須同時看不滿意度 13:022021/01/13 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡總統滿意度高於扁、馬 江啟臣：必須同時看不滿意度(黃福其攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於天下雜誌民調顯示蔡英文總統滿意度4成8，打破馬、扁紀錄。國民黨主席江啟臣上午回應指出，這份民調中，對蔡總統的不滿意度也很高，高達4成6，甚至「非常不滿意」高於「非常滿意」，因此蔡政府看滿意度的同時，也必須看不滿意度。 江啟臣說，尤其現在民怨高漲，很多與民生有關議題上，除了萊豬進口政策外，保費調漲、健保IC卡的發放等，都造成人民擔心與擔憂，政府政策也反反覆覆，連台灣豬標章都不清不楚，所以看政府滿意度時，更應該重視不滿意度。 防石斑魚受凍 高雄養殖業及時送暖 卡朱防韓陣線成形 媒體人忍不住了：江啟臣謀略真高明 (中時 ) #不滿意度 #江啟臣 #滿意度 #民調 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣萬安提案 返還威權沒收財產 04:102021/01/13 焦點要聞 藍憂承認促轉會正當性 綠肯定 04:102021/01/13 焦點要聞 疫情影響 移民署第7度延長在台外國人居留時限 12:152021/01/13 生活 指揮中心才改口 鄭文燦打臉：確診護理師去過大江 11:502021/01/13 生活 光儲存合金靶材廠 受惠臺南資源發光 04:102021/01/13 產業特刊 貨物稅減免延長 車商不埋單 04:102021/01/13 生活新聞 台灣貨櫃沒賺頭 出現跳港現象 04:102021/01/13 財經要聞 寶山桶柑漲 鄉長盼台積員工大買 04:102021/01/13 地方新聞 入冬最低溫 金門今晨3.9度農作物都結霜 09:362021/01/13 生活 范逸臣扮車王片場集訓考取駕照 04:102021/01/13 娛樂新聞 研製飛彈 受制美國 04:102021/01/13 時論廣場 政治熱門新聞 蘇貞昌最新民調出爐 羅智強看完怒嗆民進黨 - 政治 國民黨秘書長不接要選台北市長？連勝文：爸爸跟我談了2件事 - 政治 2確診被周玉蔻爆光光？名嘴4字怒嗆陳時中 - 政治 楊志良稱該開除染疫醫 蔡英文說重話：此刻不需要政治口水和風涼話 - 政治 聲量王不是韓國瑜 媒體人曝新一代「藍營空軍總司令」誕生 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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