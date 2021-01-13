對於天下雜誌民調顯示蔡英文總統滿意度4成8，打破馬、扁紀錄。國民黨主席江啟臣上午回應指出，這份民調中，對蔡總統的不滿意度也很高，高達4成6，甚至「非常不滿意」高於「非常滿意」，因此蔡政府看滿意度的同時，也必須看不滿意度。

江啟臣說，尤其現在民怨高漲，很多與民生有關議題上，除了萊豬進口政策外，保費調漲、健保IC卡的發放等，都造成人民擔心與擔憂，政府政策也反反覆覆，連台灣豬標章都不清不楚，所以看政府滿意度時，更應該重視不滿意度。

(中時 )