自從美國含有萊克多巴胺豬肉開放進口後，陸續出現台灣豬標章之亂、豬肉儀表板失靈等亂象，民進黨立委高嘉瑜也砲轟農委會把標章管理責任推給商家。農業粉專「Linbay 好油」隨即發文表示，衛福部這次真的很倒霉，萊豬標示要克服的點本來就很多，但農委會不甘寂寞的硬推台灣豬標章，「衛福部應該有不怕神對手，只怕豬隊友的深深體認」。

台灣豬標章之亂，近期陸續有業者退回標章，高嘉瑜今直指，台灣豬標章之亂不僅造成店家信譽被消費者質疑或批評，也讓國人對標章失去信心，怒嗆「豬標章應該貼在陳吉仲頭上」。

粉專「Linbay 好油」說，標章跟標示不同，也有很多形式，台灣豬標章是屬於證明標章，證明有標章的部分是台灣豬。而證明又有不同的形式，有些是認證單獨產品，有些是認證場域所包含的所有產品。例如Halal認證，有這個認證就是認證場域所包含的所有東西都無豬肉相關，如今農委會要求的就是全部產品都要用台灣豬，這樣代表限制條件比較大，那麼能申請的廠家當然少，也就說明這是推廣不開的政策。

該粉專認為，「最悲慘的是推行這種推廣不開的政策，還幻想要全面推廣，未來還希望連沒有稅籍登記的廠家都申請，更扯的是還不懂法令還想用食安法開罰，根本是法王，超越法律的王，法律喜歡怎麼說就怎麼說。」

最後，該粉專直言，衛福部這次真的很倒霉，要強制推動含豬肉食品來源國強制標示的問題，要克服的點本來就很多，「但農委會不甘寂寞的硬推台灣豬標章，又大肆宣傳的情況下，導致一般人根本標章、標示分不清楚，搞的一團亂，衛福部應該有不怕神對手，只怕豬隊友的深深體認。」

不過，有網友質疑問題是高嘉瑜也投贊成萊豬票，另外也有人認為，最慘的莫過於基層，明知道有問題，但就算反映上去也沒有長官會聽得進去。

(中時新聞網)