美國就業市場最新數據轉弱及準總統拜登公布大規模援助方案，使尾盤美股震盪加劇，美東時間周四收盤，美股三大指數皆墨。今日台股虎頭蛇尾，台積電(2330)開高、半導體同歡，電動車概念拉風，今(15)日台股大漲279.97點，開報15987.16點，盤中漲幅擴大，觸及萬六大關，卻因量能急增引發賣壓出籠，終場下跌90.8點或0.58%，收15616.39點，日K翻黑，成交量4331.56億元，暫居登史上第二大量，若加計盤後及鉅額，可望躍居歷史第一大量。本周上漲152.44點或0.99%，周K連11紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超40.5539億元，投信賣超7.2742億元，自營商賣超39.6485億元，三大法人賣超87.47億元。其中，外資連2日回吐，累計賣超129.83億元；本周來累計賣超54.53億元；本月來累計買超579.88億元。

今日集中市場普跌，航運股殺氣騰騰，收跌6.34%最弱，造紙、鋼鐵、塑化及生技也青筍筍，僅半導體、百貨及電子收紅。半導體作為撐盤要角、收漲0.8%，其中通嘉(3588)、偉詮電(2436)鎖漲停；百貨收漲0.24%，電子收漲0.08%，漲幅位居第二、三名。觀察大盤，台積電昨日法說報喜，上季、去年全年營收及獲利吸睛，去年全年每股賺進兩個股本，更引發市場關注的是，今年資本支出提高至250～280億美元(約新台幣7000～7840億元)，為歷年來最大手筆。台積電ADR收漲6.06%，台積電成為多頭指標，開高29元至621元，盤中觸及625元天價，午盤開始漲幅受抑，收漲1.52%、報601元，成交量逾9.1萬張。今日股王爭霸戰況激烈，大立光(3008)、矽力-KY(6415)互不相讓，矽力-KY早盤一度衝上2950元，暫登王座；收盤卻雙雙收黑，矽力-KY收跌2.84%、報2740元，大立光收跌3.38%、報2860元，拿回股王寶座。

電動車炙手可熱，市場紛紛瞄準大商機。鴻海(2317)攜手吉利汽車，發揮1＋1大於2的實力，目標建立電動車生態系，此外，鴻海確定打進蘋果車供應鏈，法人上修目標價。股價方面，相較於昨日的漲勢凌厲，今日顯得震盪，小幅開高至118元，屢次慘遭空襲而翻黑，收跌0.43%、報115.5元。和碩(4938)與鴻海尬車，日前正式打入特斯拉充電樁供應鏈，將於今年Q3進入量產，與台達電(2308)分食特斯拉充電樁訂單。和碩今日股價續揚，收漲3.21%、報80.4元，最高站上84.5元。

今日台股爆量長黑，高低點落差426點，萬六夢碎。5日RSI為70.55，10日RSI為76.36；9日K值為84.57，9日D值為90.63；20日乖離率為4.9。分析師指出，目前短線籌碼凌亂，有待整理清洗，但在資金、經濟、產業三腳鼎立下，中長線依舊樂觀；1月20日(下周三)台指結算為觀盤重點。

(時報資訊)