農曆年將屆，國民黨因財務拉警報，本月初決定今年援例不發年終、不辦尾牙，黨工自嘲「勒緊褲帶過年」。不過黨主席江啟臣與祕書長李乾龍研究後，為激勵黨工士氣，由李出面獨立募款約400萬元，將送給所有專職黨工每人5000元購物禮券，目前尚在作業中，但黨工得知紛紛開心表示「足感心吶！」

黨務人士指出，國民黨自2016年黨產會成立後被凍結黨產，財務陷入困窘，取消每年的年終及考績獎金，去年連尾牙都沒辦，代理黨主席林榮德在黨部12樓辦年終便當餐敘替代尾牙，請大家吃120元的便當聊表心意，去年江啟臣補選當上黨主席，雖然財務依然拮据，但從罷韓、黨改、全代會再加上立院攻防，黨工大家都很拚，原希望能較去年好一些，不過高層最終仍決定不發年終、不辦尾牙，大家心裡難免失望，如今高層在困頓中仍勉力措籌經費發禮券，大家應會充分感受到高層的心意。

據指出，江啟臣在本月4日幕僚會議，決定「援例」不發年終、不辦尾牙，但也指示各部門提報1位最辛苦、最傑出的黨工，發給紅包，以示慰勞。此事經本報獨家報導後引起關注，國民黨還被形容「窮開心」，江啟臣、李乾龍兩人商量後，認為沒錢發年終，仍要「意思意思一下」，李自告奮勇負責籌措全部款項，再發給每位黨工5000元購物禮券，獲江同意。

據悉，該筆經費是由李乾龍對外獨立募款，無關黨庫，也不涉黨公職募款責任額；發放對象包括黨中央專職黨工、縣市黨部由黨中央給薪的黨工、黃復興黨部專職黨工等，總人數約七、八百人。此事由李低調進行兩個多星期，昨天在江啟臣主持主管會報中說明進度，副祕書長黃奎博等人都主張早點讓黨工知道，以激勵士氣。

多位黨工得知說，以前國民黨家大業大，現在財務困窘，不像民進黨豐衣足食；這次高層克服困難決定發5000元禮券，金額雖不高，但大家都能感受到高層的心意，覺得很溫暖、很開心。

此外，國民黨今年政黨補助金2.3億餘元，至今天尚未入帳，眼見月底發薪日將屆，黨中央相當焦急。黨務人士說，行管會已與內政部一再溝通，盼速撥今年的政黨補助金2.3億餘元，但即使2.3億元本月入帳，得先償還去年借款的8000萬元，加上搬家修繕、每月支出，國民黨今年仍得舉債度日。

(中時 )