鄭堯仁自創餐飲品牌 盼以精湛廚藝擄獲饕客的胃。（林和生攝）

15歲離鄉背井、北上學習廚藝的鄭堯元，從餐廳基層做起，習得一身好手藝，日後更加入王品集團，3年內登上主廚職位，且參與集團菜色研發團隊，期間更征戰國際，獲得不少獎項加持，近日他辭去工作，悄悄回到故鄉屏東，以拿手東南亞菜系，盼能擄獲鄉親的胃。

「以前不愛念書、早早就踏入社會」，50歲鄭堯元語調平穩，緩緩道出踏入餐飲界的緣起，因為沒有退路，所以學得比別人認真，因緣際會下加入知名餐飲集團，一路從基層做到主廚，更進到集團核心，負責研發新菜單且參與展店。

期間為增進廚藝，特定報名泰國廚藝競賽，在千百人的大場面，「因為圍觀者眾，擺盤時手還在發抖」，鄭堯元想起當時笑了出來，但1小時烹煮過程，順利端出3道美味佳餚，賽事公布名次時，金牌從缺，他首次參賽就獲得銀牌，等於是當時最大獎。

之後陸續又參加馬來西亞檳城廚藝賽與台灣美食展廚藝大賽，獎牌皆順利到手，在事業一帆風順同時，他毅然決然回到自己生長的地方展店，除了陪伴年邁父親與年幼孩子，也盼讓故鄉消費者有另一種吃的選擇。

擅長東南亞菜的他，選擇食材特別講究，不僅與新住民契作種植南薑、咖哩葉及香茅等香料植物，包括火鍋、綠咖哩湯頭都親自調配甜辣，回歸料理初心，鄭說，為了客人完食後臉上的笑容，再怎麼辛苦都值得。

(中時 )