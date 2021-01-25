為喜迎金牛年，新竹SOGO首次舉辦甲蟲生態展。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

新竹SOGO今年有8間餐廳推出圍爐宴，除了民眾最愛的火鍋外，還有日式、韓式、泰式等菜系。經典粵菜餐廳「三合院」推出外帶年菜。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

歲末迎新，新竹SOGO準備好陪大家「FUN大價」，祭出金牛賀喜刷好康最高回饋8％，26日起至2月10日刷10大指定銀行信用卡滿額送SOGO電子抵用券，另為喜迎金牛年，新竹SOGO首次舉辦甲蟲生態展，初一起還有「抽抽樂」陪民眾熱鬧過新年。

新竹SOGO今年有8間餐廳推出圍爐宴，除了民眾最愛的火鍋外，還有日式、韓式、泰式等菜系。經典粵菜餐廳「三合院」及道地泰式料理「NARA Thai」今年推出外帶年菜，讓民眾可以將最對味的中式料理和最道地的泰式料理帶回家。

每逢春節，拜訪親友也是不可缺少的行程，業者今年也引進佳昌烘焙、米樂爆米花等伴手禮快閃新竹，給民眾各式各樣的春節禮盒選擇。

今年新竹SOGO首度舉辦甲蟲生態展，與雕虫小技甲蟲自然教室合作，將小朋友最愛的昆蟲之王「甲蟲」於3樓活動會館展出，此次展出的甲蟲包含台灣特有種「台灣深山鍬形蟲」、亞洲體型最大的「南洋大兜蟲」等20多種甲蟲，除了可以觀賞平時少見的甲蟲品種，展場也規畫生態介紹、標本展示等區域，讓大家一邊看展，還能一邊學習生態知識。

此外，業者特別設計了闖關活動，只要完成任務就可以獲得限量甲蟲明信片，1月31日、2月6日和2月7日下午4點30分與5點30分還有免費導覽，帶小朋友們學習生態保育的正確觀念。

1月31日、2月6日下午2點則有「森林之王─甲蟲小學堂」活動，帶小朋友深入了解甲蟲生態； 2月7日下午2點有「永恆之美─甲蟲標本DIY」，精彩又有趣的生態活動接連登場，展覽只到2月7日，大新竹地區的爸爸媽媽們千萬不要錯過了。

此外，民眾最期待的「錢進牛年，好運抽抽樂」活動，即將在初一熱烈登場，購買金牛撲滿即可以抽紅包試手氣，今年業者準備了「Panasonic 65型6原色4k電視」、「Dyson3合1涼暖空氣清淨機」等精彩大獎，最高價值3萬9900元，限量300份。

初二、初三分別有「新春我最扭」、「財源進寶滾滾來」應景趣味活動，開店前100名顧客可以免費參加，只要闖關成功就可以獲得SOGO購物金100元。初一起還有「新春賀歲電影院─牛牛有驚日」，連續5天精選5部經典電影，在4樓演藝廳接連播映，民眾可以免費索票入場觀看。

(中時 )