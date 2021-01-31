台北市一名葉姓女子去年7月控訴她的母親偽造簽名，私自將她買了20年的儲蓄險金額領光，法院之後判母親3個月徒刑；不料葉女的哥哥近日卻爆料，保險金根本不是她繳的，她甚至棄養雙親，反控母親偷拿錢，「父母親栽培她進醫學院，換來的是無止盡追殺」，母親甚至難過到在法庭上要求判刑、讓自己坐牢。

葉小姐在民國86年簽約儲蓄險，當時要保人、被保人、受益人皆是她，身故受益則是姊姊和母親，但她控訴2年後母親以偽造簽名方式，先變更繳款方式，之後陸續更改身故受益人、期滿受益人，直到民國95年，母親甚至將要保人也改成自己，如今保單期滿，母親將錢全數拿走，母女對此對簿公堂。

女子恐訴母親詐領保險金，但她的哥哥卻說她根本沒繳納保險，她先棄養父母不顧。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

法院之後判依偽造文書罪，判母親3個月徒刑，而葉女目前已向金管會申訴，希望爭取將保險金要回。不過一名自稱是葉女哥哥的網友在臉書「爆怨2公社」發文控訴，葉女實際上根本沒有付任何保險金，父母親栽培她進醫學院，「換來的是無止盡的追殺，要錢也要家人的勞力」。

該網友說，葉女先前提出棄養罹患失智的父親，遭法院駁回，當事後仍完全不照顧雙親，全由他一人照顧，而葉女有錢買車買房，卻不願意分攤照顧，「為什麼不還父母花在你身上的所有費用？到了45歲還跟家人要錢，你臉皮真厚」，他說母親看到媒體報導後對她相當痛心，甚至在法庭上要求法官判刑，母親自願入獄，怒批葉女不孝。

(中時新聞網)