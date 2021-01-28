桃園女子謝昕穎在2003年間，謊稱她是吳伯雄的乾女兒而與吳伯雄夫婦關係密切，誘騙民眾投資後挪為己用總金額高達738萬9500元，謝女逃亡多年遭通緝，2017年被捕；台灣高等法院維持一審認定，將謝女依詐欺等罪判囚3年2月，另可易科罰金部分判刑4月。可上訴。

判決指出，謝女多次到徐姓夫婦的碳烤店，因此結識對方，她明知自己不是時任國民黨副主席吳伯雄之乾女兒，且其個人並未從事或與吳伯雄之夫妻共同從事銀行信用狀投資事務，竟佯稱自己具金融投資專業，向該夫婦騙稱。

徐姓夫婦部分先交給謝女現金100萬元，之後陸續向銀行貸款，又將經營之碳烤店頂讓他人取得頂讓金供投資款，前後共交付470萬9500元；徐姓夫婦將謝女介紹給友人，她又稱可代為操作銀行信用狀獲利，進行詐騙。

高院持桃園地方法院判決，將謝女依連續詐欺取財罪處有期徒刑3年，行使偽造私文書罪處有期徒刑9月，行使偽造私文書罪處有期徒刑4月。不得易科罰金之罪部分，定應執行有期徒刑3年2月。詐欺部分不得上訴已確定。

(中時 )