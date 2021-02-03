預計2021年3月完工的高市桃源區「龍橋」改善工程，在高市政府努力下，趕在農曆年前3日恢復通車，除能有效改善居民每日往返的交通路線，未來還會透過完善的資源整合，提升周邊觀光旅遊效力。

橋名經部落會議決議，採當地拉阿魯哇族語「柱陸㼘鉲」來命名，取其「後門神住的地方」之意，象徵著前往當地後花園的一條重要陸橋。

受2009年莫拉克颱風影響，少年溪上游土石下移撞擊龍橋橋墩而中斷，此後居民通行與農特產運輸改行駛溪底便道，每逢颱風豪雨為搶收農作物更是冒險通行，高雄市工務局新建工程處等單位合作下，龍橋改善工程於2018年9月14日開工動土，經過830天等待，終於在3日完工通車。

高市政府原民會表示，該橋樑段長約80公尺、寬5公尺之單線雙向車道，引道段兩岸長度合計93公尺，設計採單跨RC造型拱橋設計，以不落墩形式跨越少年溪，避免橋樑結構因河道土石撞擊損壞，同時提高樑底高度至12公尺，使豪大雨期間溪水不影響車輛通行。

柱陸㼘鉲橋意象營造融合原鄉社區綾紋圖騰意象以紅、黑配色，以凸顯原住民人文特色，未來除肩負著振興少年溪觀光溫泉重要使命外，亦為桃源里及勤和里芒果、愛玉等農產品運輸重要聯絡橋樑。

重建後的龍橋除提供居民一條農產運送及安全回家的道路外，也連動少年溪溫泉區周邊，居民盼能恢復往日觀光泡湯人潮與榮景，使在地青年願意返鄉深耕在地文化，注入新生活力。

(中時 )