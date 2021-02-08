一名設籍高雄市杉林區的55歲吳姓男子，7日晚間10時許疑騎車前往台1線曾文溪橋，自15公尺高的橋梁一躍而下，因河床乾涸無水，男子遭救起時，已無呼吸心跳，目前已緊急送醫搶救。
台南市政府消防局救災救護大隊7日晚間9時55分獲報，有民眾目擊1名中年男子自台1線曾文溪橋一躍而下，消防局立刻派遣官田、善化、南科、大內等消防分隊前往救援，趕抵時，發現橋上停放1輛機車、河床上已躺臥1人。
經消防隊員以擔架固定，並由繩索吊送男子至橋上後，發現男子身上多處挫傷，且已無呼吸心跳，晚間11時許，已緊急送往柳營奇美醫院搶救。
初步調查，男子為設籍高雄市杉林區的55歲吳姓男子，至於詳細身份為何、為何自橋上一躍而下，仍有待釐清。
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