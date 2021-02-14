馬公機場15日將加開包機航班疏運。（澎湖縣府提供）

（22：18 更新）霧鎖離島澎湖，14日傍晚馬公航空站因大濃霧天候不佳暫停航機降落，共計取消台北、高雄、臺中13航班，1230名乘客受影響，澎湖縣政府已先聯繫交通部民航局預為備妥明日加班機。

澎湖氣象站表示，今日晚間7時許離島澎湖天空的雲層越來越低，水霧下降遲遲無法散去，以致全島幾乎籠罩在大濃霧中。馬公機場因故暫時關閉，所有晚間的班次全都取消；立榮航空取消台北5班(4班ATR、1班A321）、高雄3班ATR、台中2班ATR，華信航空取消台北2班A320、高雄1班ATR，初估共計影響1230人。

正值農曆春節交通運輸高峰期，澎湖縣府緊急派員現場服務旅客，為協助疏運14日（年初三）受濃霧影響取消班機，已協調立榮及華信兩家航空公司15日加開澎湖往台北、台中、高雄包機，敬請有搭機需求旅客逕洽華信、立榮航空公司官網、APP及超商訂位購票。

(中時 )