印尼首都雅加達多處地區正面臨嚴重洪災，迫使上千多人於20日不得不離開自己家園去避難。印尼氣象局預報，大雨狂下情況將一直持續到下周才有機會停止。

雅加達災情中心表示，洪澇區內約有上千萬人居住。目前某些地區洪水高度因高達180公分，約有1,380位當地居民已趕緊遷離避難。所幸，尚未傳出有任何死傷消息。

根據社群網站上的照片來看，這些拿著大包小包，幾乎是全部家當的雅加達民眾，赤手空拳光著腳踩在泥濘堆裡，並冒著大雨一步一步走向避難所。街道上的汽車也都被滅頂，僅露出一小片光禿禿的車頂。至於寸步難行的老年人，只能靠著救難大隊用橡皮小艇載去較安全的地方。

雅加達當地政府20日凌晨表示，最新統計共有約有200個居住社區受到影響，不過市政府已準備超過20個避難場所可供使用。大雨目前暫時停歇，但從其它地區匯集到雅加達的大水，希望不要流到市中心，當水退去時人們就可正常活動。

此時，印尼政府正跟造成重大死傷人數的新冠疫情大作戰，沒想到洪澇也來亂入跟著湊熱鬧。

印尼氣象局（BMKG）提出警告，未來幾天本季最大的狂風暴雨可能會下在人口稠密大首都圈內，預計下周將出現極端天氣，包括大暴雨，大雷電與超強的強風。因為，雅加達與四周區域的雨季還沒有過去，一直要到2月底或3月初才會結束。

BMKG補充，接下來的四天期間雅加達一定要小心，數據顯示過去24小時內，雅加達南部Pasar Minggu地區已出現豪大雨，自19日以來累積降雨量高達226公厘。

(時報資訊)