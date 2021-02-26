根據日本廣播協會(NHK)26日最新報導，除東京與周圍三個縣外，日本政府預定將提前一周在2月底，解除因新冠疫情而實行的緊急狀態。

日本NHK指出，大阪，京都，兵庫，愛知，岐阜和福岡縣都可望於2月底先取消緊急狀態。之前，第三波新冠病毒侵略下，日本政府已於元月發布全日本47個都道府縣中，11個需要進入緊急狀態。

NHK分析，因疫情在元月初達到高峰期以來，目前全日本每日新確診人數已大大減少，這也包括首都東京在內。因此，日本政府希望能如期也在3月7日，解除大東京地區的緊急狀態。

這次的緊急狀態限定，居酒屋與餐廳要在晚上8點之前打烊，各公司行號也被要求儘可能地遠距辦公。日相菅義偉一直大推的去旅行(Go To Travel)旅遊補助方案，也在本次緊急狀態時停辦。

根據日本官方數據，截至24日，日本已有約42.6萬染疫者與7,645疫歿者。

(時報資訊)