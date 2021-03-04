根據「波士頓管理諮詢公司」和「The Network全球招聘機構」綜合190個國家約21萬人調查顯示，去年加拿大超越美國成最受勞工歡迎的國家，而同樣也榜上有名的，還有亞太地區的紐西蘭、新加坡等2個防疫有成的新秀，可見防疫成效對勞工也相對重要。

據調查顯示，勞工海外工作最理想國家前三名依序為加拿大、美國及澳洲，亞太地區入榜的有日本、新加坡和紐西蘭，而其中，新加坡及紐西蘭都是在疫情的管控中，飽受國際讚賞，在出國工作的考量中，除了當地政策及文化以外，政府在防疫的作為也受勞工矚目。

該調查於去年10月至12月進行，主要是針對受訪者對赴海外工作的考量要件。參與調查的人士指出，在新冠疫情的肆虐之下，勞工更願意前往疫情控制得宜的國家；而加拿大和澳洲，除了被認為在疫情管理工作上做得比較好之外，在社會制度和文化的開放也不差。

至於亞太地區，新加坡和紐西蘭也擠進榜單內，該人士表示，「可見在亞太地區新冠疫情的掌控也處理得相當不錯」。

然而，自2014年調查以來，願意赴往海外工作的人從63%降至50%，該報告指出，在新冠疫情的流行下，全球對出入境的管控相對嚴格，促使遠端工作的盛行，讓大家可以在不需要遠赴他國的情況下在國外工作。

(中時新聞網)