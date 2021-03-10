朝陽科大致力提升國際學術聲望，吸引優秀境外博士生投入研究團隊。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

為推動聯合國永續發展目標(SDGs)，朝陽國際志工落實大學社會責任，深獲肯定。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）公布「2021全球新興經濟體大學排名」，台灣共有38所學校上榜，其中，朝陽科技大學因國際化表現亮眼、辦學績效受肯定，在5大面向評比名列前茅，已連續4年進榜，今年更名列全球500＋。

這項「2021全球新興經濟體大學排名」的評比對象包括俄羅斯等全球48個新興經濟體，朝陽科大校長鄭道明說，此評比採用教學、研究、論文引用、國際視野與產業收入等5大面向、13項績效指標做考核，藉以衡量各大學的整體實力表現。

校方指出，朝陽為增加學生國際競爭力，近年來已與全球超過640所學校簽訂學術合作協議，積極禮聘國際級師資加入教學研究團隊，也延攬奧地利、匈牙利、以色列或美國、加拿大等10多國優秀師資。

此外，朝陽也推動「千人海外體驗學習」計畫，提供菁英學生遊學、海外姊妹校交換學生與雙學位、雙聯學制、移地教學等機會，並帶領學生參加國際發明競賽、國際志工、國際體驗學習或短期交流研修及研習營等活動，幫助學生與國外交流、提升國際視野，成果亮眼，讓畢業生能直接接軌國際就業市場。

鄭道明強調，朝陽近幾年在多項國際化權威排名表現受肯定，不但連續4年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名1000＋，也躋身世界大學影響力排名301-400、亞太地區最佳大學排名300＋、全球最佳年輕大學排名400＋等。

除積極挺進國際，朝陽科大也透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，更斥資5億元籌設航空學院，今年新設的「飛行與民航人員技術系」是除空軍官校外，全台唯一與航空公司合作、培育專業飛行人員的校系。

(中時 )