高雄市副市長林欽榮16日前往凹子底參加停車場BOT案動土典禮，預計將在2023年完成複合式立體停車場，該座立體停車場完工後可為鼓山凹子底地區提供600格小型車位、1,100格機車位及40格自行車位，並進駐政府辦公廳舍、商場與餐廳，為當地帶來嶄新的公共建設與服務。

凹子底停車場坐落於鼓山區神農路與南屏路交叉口，鄰近凹子底森林公園、捷運凹子底站及輕軌龍華國小站，周邊商業活動繁榮，停車需求極高，為增加當地公共停車供給並減輕政府財政負擔，交通局以推動促進民間參與公共建設方式，引進民間資金及經營效率，興建、營運複合式立體停車場。

林欽榮表示，該案工程經費約23億元，將會興建地下4層、地上7層的立體停車場，並進駐戶政事務所、交通警察大隊、商場與餐廳，除了大幅增加當地公共停車供給外，也創造數百個就業機會、帶動區域經濟發展，預計為國庫帶來土地租金及營運權利金約10.5億元收入。

交通局指出，原有的平面停車場有12格大型車位、192格小型車位、137格機車位、83座單車位，而凹子底複合式立體停車場完工後，擴增為600格小型車位、1100格機車位及40格自行車位，可以大幅增加當地公共停車供給，並且帶動區域經濟發展。

(中時 )