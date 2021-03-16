買房是人生的大事，民眾在買房前時除房價外，還需考量那些因素？專家建議選擇房貸時更需考量利率、貸款額度與貸款年限和寬限期4大要素，方能找到適合自己的房貸選項。房貸月付金額應少於個人收入的6成，或小於家庭總收入之4成。

星展銀指出，以月收入8萬元的家庭為例，每月房貸支出應少於3萬2000元；而用貸款8成、年限20年的房貸計算，看屋時應選擇總價約800萬元的物件較為合適。

星展銀行(台灣)消費金融處負責人孫可基表示，買房須回歸自己的經濟條件及購屋計畫，選擇房貸則應考量利率、期望貸款額度，以及貸款年限三大要素。希望貸款額度高，則利率也會隨之提高；若想將繳款年限拉長，相對必須付出更多利息。

因此，民眾在選擇房貸前，應綜觀考量自身需求，方能決定三項要素的優先順序，進而選擇最適合自己的房貸方案。

孫可基指出，想取得良好的房屋貸款條件，可以從增進房屋外在因素和個人內在因素兩個方向著手。外在因素係指包含房屋地點、房屋型態、屋齡等房屋條件，位於精華地段、非套房形式且房屋產權完整(如透天厝)、屋齡較新的物件，對取得良好貸款條件較為有利。內在因素方面，貸款人則需要擁有良好的信用、穩定的收入來源，以及增加與銀行往來紀錄。

在貸款年限部分，除了市場20年或30年期的傳統指數型房貸外，星展銀行(台灣)更針對購買自用住宅的首購族推出貸款期間最長40年房貸專案，並提供理財型房貸等多元豐富的專案選擇。

(時報資訊)