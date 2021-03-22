時隔三個月，央行再度出重手打房，震驚金融圈，不過據知情人士指出，央行再度出手打房，其實先前已有跡可循，特別是有三大重要原因，一是中南部房價下不來，二是外界對於課徵囤房稅的呼聲，三是具有高度指標意義，所謂「分戶房貸」的總量一直下不來，這使得央行此次再以更強的力道來打房。

目前仍值新冠疫情期間，前次央行打房市場已議論紛紛認為將傷害中小型建商，但此次央行仍再度出手打房，據了解，就是因為上述的三大原因。知情人士指出，政院統籌各部會的打房步調，就是希望房價或是交易量這些重要指標，能夠順利降下來，展現政府的打房成效，然而不論是房價或是分戶房貸業務量一直降不下來，和政府所設定的目標「背道而馳」，所以才使央行再度出手。

尤其是分戶房貸，金融圈人士分析，之所以受到央行的重視，是由於分戶房貸直接與新成屋相關，且絕大部分投資客買房都是買新成屋、預售屋，因此指標意義比起一般房貸還來得大，分戶房貸量仍節節高升，這在央行等部會看來，意謂投資客進場量仍相當大。

而央行再度出重手打房，據了解在政策上，政院也希望能以此發揮對於囤房稅的「替代作用」。事實上若以財政部先前所採取的新措施，對兩年內移轉的房屋將課徵轉手資本利得45％的重稅，其實已可說出了重手，但外界要求課徵囤房稅的聲浪仍大，因此政院屬意在央行召開理監事會議之後，經過全體理監事同意，再度由央行上場宣布二度打房措施，再次對外彰顯政府跨部會聯合打房的積極決心。

而由此次央行打房，特別劃定第三戶以上的成數繼續縮減，也代表政府持續出重拳的另一方面：「也非常擔心傷害到一般的自住戶換屋的權益！」例如，現在很流行買兩戶然後打通為一戶大的，但在銀行的房貸計算上，這卻是兩戶房貸，等於打到自住戶，屆時也會產生民怨。

不過金融圈人士也示警，目前台灣房價降不下來，不見得僅是交易面的問題：「有很多其實的是建材、人力成本一直上升的問題，建商反應至少增加2成！」也有行庫主管評估，中南部的房價若現在只是小升而已：「實質上已等於在衰退。」

因為包括建材價揚、人力缺工等問題，都會抬高建商的成本價，倘若政府打房分寸拿捏不甚，反而會傷害到整個營建業，甚至會有更多的小型建商或營建業者處於財務危機，因此到底是要急於透過更多的措施來證明打房成效，或是客觀回歸到基本面包括原物料價格、人力成本上漲等現實問題併同考量應如何打房，亦考驗決策者的智慧。

(工商 )