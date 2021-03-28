英國一名少女在16歲時中了180萬英鎊，成為歷史上最年輕樂透得主，豈料卻讓她人生越走越歪，18年來生活非常揮霍，如今她早已花光獎金，期間發生車禍後想肇逃，之後又被驗出有毒品反應，現在每個月靠領救濟金生活，也讓不少人感到唏噓。

She's now living on benefits 由 Daily Mail 發佈於 2021年3月26日 星期五

根據《每日郵報》報導，羅傑斯(Callie Rogers)2003年時，還只是一名時薪僅3.6英鎊(約新台幣140元)的店員，沒想到意外中了樂透180萬英鎊(約新台幣7101萬元)，當年她只有16歲，也成為英國歷史上最年輕的樂透得主，一夜之間成為千萬富翁。

羅傑斯獲得獎金後，多次舉辦派對狂歡，還做了3次隆胸手術，接著花30萬英鎊打扮自己，買名牌服飾及刺青，替父母與祖父母買房等，更砸25萬英鎊至墨西哥及歐洲等國家渡假，由於當時她很年輕，又沒有理財的觀念，導致獎金很快就被花光。

羅傑斯去年12月與31歲男友費倫(Jason Fearon)開車出遊，期間不慎撞到路邊的籬笆，但他們都堅稱自己不是駕駛，甚至試圖掙脫手銬，最終遭制伏，更誇張的是，羅傑斯還被驗出古柯鹼陽性反應，並拒絕酒測，本月24日開庭，羅傑斯被判吊扣駕照22個月，且需配戴電子腳鐐11周，禁止夜間出門。

羅傑斯過去受訪提到，獲得這筆意外之財後，身旁也出現為了錢而靠近她的「假朋友」，2018年晚間出門還遇襲，導致她肋骨骨折、牙齒被打斷、腦震盪及視力永久受損，也因此患上抑鬱症，曾呼籲政府應提高購買樂透的年齡，避免更多孩子和她一樣，目前羅傑斯早已花光獎金，身為3個孩子的單親媽媽，每個月只能靠領救濟金過活。

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