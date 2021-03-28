台中市一名人夫阿森（化名），某次意外得知妻子與一名男子阿富（化名），在酒吧喝酒後，便到旅館發生性關係，認為自己綠光罩頂，男子憤而向妻子提告求償，不過妻子反駁，當時已經喝醉，像屍體一樣被阿富侵犯，根本無法抗拒，並非自願與對方嘿咻，最後法院判妻子免賠。

阿森控訴妻子，2018年12月與阿富喝完酒後，兩人到旅館嘿咻，當時提告妨害家庭，但妻子沒受到懲罰，對此阿森無法釋懷，認為此事影響家庭關係，且3名子女生活也相當不安，因此向妻子提出民事求償，要求付精神撫慰金100萬元。

針對指控，妻子則反駁「與丈夫關係早就生變」，透露兩人結婚20多年，成為家庭主婦、帶小孩、持家，但丈夫卻長期在外買春，且兩人沒有性行為長達10多年，丈夫更簽下同意書，內容是「同意妻子交男友、發生任何性關係」。

不僅夫妻關係早已崩壞，與阿富更是非自願發生關係，因為當天喝醉，根本無法抵抗阿富，且妻子出示與友人對話為證，像是「我真的無力抵抗，他在脫我衣服的時候像屍體一樣翻來翻去，因為我就是不能動」、「我就一直不想報案，律師就跟我說就告吧」、「警察說越快越好，才可以收集證據」。

台中高分院審理此案時，勘驗各式證據，採信妻子說詞，認為原本判決無不當，駁回阿森上訴，並且維持原判，全案定讞。

(中時新聞網)