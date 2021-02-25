台中市客委會主委江俊龍與參香信眾合影。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

「九庄媽」是台中市新社地區客庄移墾信仰的代表，以「有神無廟」、「八庄吃一庄」聞名，每年輪流駐駕爐主家宅。台中市政府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕，25日前往新爐主家參香敬拜、敬花獻果，感謝九庄媽庇佑，並祈求保佑疫情早日結束、地方平安。

「新社九庄媽遊庄」相傳已逾130年，於每年農曆大年初三至初七舉辦，是全台最早迎媽祖的地區。「九庄媽」由新社區9個庄頭輪值供奉，今年在農曆初四由輪值年庄頭「馬力埔」展開遶境遊庄，並在初五恭迎媽祖進駐下一年值年庄頭「擺頭店」爐主羅道維家宅供奉。

江俊龍與市府客委會委員陳乙升、林國清、劉明和、劉志宗、邱鴻章，以及台中市議員冉齡軒、市政顧問林作高、余寳錞、吳國基、新社區長林淑惠、九庄媽文化協會理事長洪敬雯與擺頭店值年庄委員會皆到場參香祈福，並由柯廷蓁與張鳳梅兩位里長擔任禮生，場面隆重。

江俊龍表示，九庄媽遶境年年盛大舉行，今年因應疫情避免人潮群聚，縮小舉辦規模，民眾佩戴口罩，虔誠走完全程，用最高防疫規格完成任務。九庄媽與新社客庄開發關係密不可分，歡迎民眾到台中客庄旅遊，順道參拜九庄媽，一睹新社客庄獨具特色的九庄媽文化。

(中時 )