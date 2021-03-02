小禎、陳零九及婁峻碩將主持衛視中文台外景遊戲節目《CARRY吧 玩家們》，4月11日晚上7點首播。三人首次挑戰外景遊戲節目主持，化身電玩真人角色和來賓組隊，挑戰製作單位設計各種意想不到的遊戲關卡，每集都是絕無僅有的史詩級遊戲冒險，日前三人合體拍攝宣傳短片和照片，光是一場大逆光慢動作出場，就如同電影巨星出場，讓三人直呼「太用心」。

為了宣傳節目，特地找來專門拍攝電玩與MV的攝影導演掌鏡，特別在廢棄工業風場地進行拍攝，為了塑造強烈視覺衝擊，現場噴煙營造電玩場景風格，光工作人員加起來就快50人，小禎表示第一次遇到電視台宣傳節目這麼大陣仗的拍攝照片跟影片，讓她讚嘆表示：「真的超級用心的。」為了呼應電視台的用心，三人拍攝時格外認真，不顧形象全力演出。

小禎、陳零九及婁峻碩為新節目拍宣傳照。（衛視中文台提供）

小禎狂打拳，汗流浹背對空中揮拳半個多小時；婁峻碩不時配合節奏奮力敲打鐵門和虛擬賽車，太過專注的他其實沒注意到手已經被手鍊劃傷流血；陳零九則奮力投入彈奏空氣吉他，意外扭到脖子，仍舊帥氣完成拍攝。

(中時 )