大陸電動車小鵬汽車公布2020年最新財報，由於2020年第四季交付總量再創新高，由第三季的淨虧損人民幣（下同）8.65億元縮窄到第四季的虧損7.87億元，2020年全年毛利率達4.6％，也是首次實現毛利率轉正。

華爾街見聞報導，小鵬財報顯示，2020年第四季總交付量達12,964台，較2019年同期的3,218台增長了302.9％，較2020年第三季的8,578台增長了51.1％。

2020年第四季汽車銷售收入為27.35億元，較2019年同期的5.75億元增長375.7％，較2020年第三季的18.98億元增長44.1％。

以2020年全年來看，總收入達58.44億元，較2019年的人民幣23.21億元增長151.8％。2020年汽車銷售收入為55.47億元，較2019年的21.71億元增長155.5％。汽車銷量增加帶動毛利增長，2020年的毛利率為4.6％，上一年則是-24％，2020年首度是實現毛利轉正。

(工商 )