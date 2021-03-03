在台鐵內灣線竹東火車站西側已休園的竹東 動漫園區，縣府將轉型為「新竹縣原住民族產業展銷中心」，舉辦「Wah！幾散竹東-入口意象設計競賽」，希望全國設計相關科系師生及對設計有興趣的民眾參賽，讓入口意象更具特色吸引遊客。

縣長楊文科希望未來該中心是原民產業創新及客家文化融合的前哨站，協助具潛力商家推廣在地與原鄉文化，促進新竹縣整體觀光產業發展。

縣府原民處表示，園區入口意象參賽者，可利用客庄小鎮、原住民部落等元素，將新竹縣原住民族特色與客庄做更深的文化連結，創造原住民族產業整體新樣貌，並增添消費者體驗的新印象。

競賽評分標準包括創作感與原創性、視覺構造美感、務實實用性、在地意象連結，將選出有10個優勝作品，第一名獎金5萬元，優勝作品將設置在兩處園區的主要出入口，徵件自3月12日止，詳情可上「Wah！幾散竹東」粉絲專頁。

原民處長雲天寶指出，新竹縣原住民族產業展銷中心，希望扶植縣內原住民族的產業，提升原住民產品市場能見度及品牌印象，帶動新竹縣整體地方特色文化發展。

該中心規畫旅服中心、哇哈小舖、帕帕克基地、幾散市集、瑪覓餐桌及文化故事館等6大區域，其中哇哈小舖、帕帕克基地及幾散市集，為販售原住民族與在地產品及DIY體驗，瑪覓餐桌提供各類原住民料理，為吸引優良商家進駐園區，每坪租金只要300到500元。

同時，每季安排主題活動、每月市集及每日表演，透過美食、音樂、電影，規劃舉辦各類創意比賽、品嚐活動、音樂演出、露天電影院活動等，吸引民眾前往觀賞。

(中時 )