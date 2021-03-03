芎林金獅團表演客家獅，隨著鼓聲盤繞靈動。（羅浚濱攝）

鄭保寧（中）將小巧可愛的鄭家獅文創小物，送給縣長楊文科（右）及興合力建築團隊董事長劉興烘（左）。（新竹縣政府提供／

「醒獅只要蹲馬步，客家獅要下腰，鼓更要配合武獅的動作精準擊出！」84歲鄭保寧老師傅帶同兒孫表演，道出客家獅與醒獅不同的特色，縣長楊文科欣賞竹縣客家無形文化資產的精彩表演後，強調會全力支持「客家師」的傳承與推廣。

縣長楊文科日前由芎林鄉長黃正彪、縣議員鄭昱芸等人陪同到芎林金獅團，欣賞鄭家祖孫三代表演客家獅，祖父鄭保寧擊鼓，孫子鄭絜禎舞獅頭，兒子鄭香浩做獅尾，隨著鼓聲下腰躍起或盤繞靈動，與一般醒獅表演確有不同。

楊文科指欣賞鄭家獅表演後，內心充滿感激與感動，他擔任縣長2年多來，將客家文化的保存與傳承，列為施政重點項目，非常認同鄭保寧老傅積極推廣客家獅，會全力支持珍貴客家文化的傳承與推廣。

擔任新竹縣客家武術舞獅發展協會理事長的鄭保寧感謝縣長楊文科親自到場關心，他們期待透過武獅展演，做好文化保存工作，能喚醒年輕人及社區居民對傳統文化的重視。鄭保寧並將小巧可愛的鄭家獅文創小物送給楊文科及興合力建築團隊董事長劉興烘。

縣議員鄭昱芸說，芎林鄉原有鄭、張、田、黃四家獅團，目前僅存鄭、張兩家獅團，與其他傳統技藝一樣，都面臨傳承壓力，鄭家獅採取創新作法，招募鄭家年輕人進入獅隊做系統性訓練，並到東南亞和日本做文化交流，希望傳統技藝文化能傳承下去。

1年多前，導演周彥騰拍攝「芎林.我們的故事計畫-金獅耀現」紀錄片，在鏡頭下可看到客家獅現行困境，年輕世代、鄭家獅隊團員、文史研究者及客家學院教授等，在客家獅傳承上的觀察與看法，鄭香浩在片中以「舞獅的人就是正義使者！」道出傳承客家獅的使命感，令人動容。

(中時 )