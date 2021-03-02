2021澎湖國際海上花火節將於4月22日登場，活動至6月28日止，活動期間每週一、四將在澎湖馬公市觀音亭舉辦，另外加碼離島場次，包括：5月8日七美、5月22日望安及6月5日吉貝等共三場。其中若6月5日民眾前往海上花火節「吉貝場」除了欣賞花火之外，澎湖縣政府將以澎管處去年燈光節主燈「美人魚」，移置於吉貝沙尾，利用愛情、島嶼特色元素，營造愛情夢幻島，預計將配合6月5日花火節吉貝場前完成，於當日同步點燈，來為營造吉貝沙灘浪漫意象，透過燈光藝術呈現新風采。

目前旅遊處正緊鑼密鼓籌備中，美人魚外觀維持古銅色。（澎湖旅遊處提供）

打造吉貝沙尾的風采，營造夜間浪漫氣息

澎湖國際海上花火節。（澎湖旅遊處提供）

澎湖旅遊處表示，議員魏長源長期關心吉貝觀光發展，多次建議打造吉貝沙尾夜間亮點之構想，旅遊處據此提出吉貝沙尾裝置藝術計畫，計畫將以澎管處去年燈光節主燈「美人魚」，移置於吉貝沙尾，作為吉貝夜間亮點藝術之主體，並以「愛情、夢幻」為設計出發點，利用豐富的海洋元素結合海島意象，打造吉貝沙尾的風采，而且在入口路段設置夜間照明景觀燈飾，來營造夜間浪漫氣息。

目前旅遊處正緊鑼密鼓籌備中，美人魚外觀維持古銅色，並將增置休憩座椅，營造入口路段樹燈光飾、景觀造明串連動線，主燈區燈光色彩變化，營造夜間豐富的燈光藝術效果，預計於6月5日花火節吉貝場前完工，於花火節吉貝場當日，同步啟動點燈儀式，來型塑浪漫吉貝島嶼新形象！

澎湖旅遊處表示，美人魚主燈109(2020)年度榮獲「國際獎項協會聯盟」IAA(International Award Association)旗下的「謬思創意設計大獎」MUSE Creative Award頒發的「藝術展場活動/Art Event」類別的金獎殊榮！未來這一座「美麗的美人魚」將成為吉貝嶼亮點地標！

(中時新聞網)