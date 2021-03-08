年後轉職潮，上班族蠢蠢欲動，根據1111人力銀行調查顯示，有43.1%正在尋找轉職機會、29.0%騎驢找馬有好機會就轉換工作、12.3%剛換新工作、3.4%坦言已談妥新工作。因應轉職潮，上班族伺機而動外，各企業也陸續釋出招募訊息，用優渥薪資、福利招攬優秀人才。

雖然全球經濟受疫情影響充滿不確定性，國泰世華仍持續提供海內外優秀人才多元完善的培訓資源，今年預計招募30位深耕銀行專業，具即戰力、策略思維的亞洲銀行家（CMA）。

本年度CMA培訓計畫為期二年，首年年薪上看百萬，並持續提供海內外優秀人才多元完善的培訓資源，包含提供9個月的共通課程、數據中心輪習養成與15個月領域深耕。

預計於通過培訓及領域深耕之後，依照個人意願與公司需求接軌外派前儲備培育，拓展國際移動力。國泰世華銀行MA計畫已培育許多優秀幹部，現階段重要幕僚體系主管、海外行長與首席代表多由CMA擔任。

朕豪大酒店自去年12月25號開始試營運後迄今，館內10家餐廳，如皇饕牛排館、京樂日本料理、皇豪中餐聽、豪享自助餐、京享自助餐、美享地餐廳等，餐點美味，大受歡迎，酒店為提供更佳服務品質，不惜成本，再度大舉徵才，針對酒店內七大單位，像是餐飲部、客房部、工程部、貴賓接待處等，開出200個職缺，例如客房值班經理、房務主任、中西式港點廚師、餐廳內外場服務人員等，需才孔亟

朕豪酒店開出的這兩百個職缺，平均薪資約三萬元，高階主管另外面議，均能享有健全福利制度，如年終獎金、績效獎金、結婚及生育禮金、禮券等，升遷制度健全，營造友善職場環境。

(中時新聞網)