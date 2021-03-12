中壽(2823)長期深化ESG，落實職場性別平等並重視員工權益，連續兩年入選彭博性別平等指數（GEI），是台灣唯一連續兩年入選的保險公司，從44個國家中脫穎而出，全球共有380個企業入選彭博性別平等指數，台灣僅有5家企業入選。此外，積極響應金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」政策推動，今年起設立企業永續發展部，也是首家設立專責部門的保險公司，擬定ESG執行策略，統籌推動公司落實各面向的作為。

彭博性別平等指數每年評選全球企業在性別平權方面的表現，評選重點包括男女薪酬、包容職場文化等，投資人可透過GEI指數瞭解企業如何投入以提升員工敬業度和生產力，帶來更高的市場價值。中國人壽在「女性領導力與人才培育」、「薪酬平等」和「性騷擾防治政策」等項目擁有傑出成績。

中壽指出，公司女性董事比例達3成，高於上市公司平均值13％。女性主管比率超過5成，持續成就優秀女性員工職涯發展目標。薪酬方面，建立公正客觀的績效管理機制，不因性別而有所差異，薪資比例平衡，升遷與進修機會平等，落實男女同工同酬的薪酬福利制度。同時，中壽制訂有「性騷擾防治辦法」，並成立獨立之「性騷擾防治申訴委員會」。

中壽總經理黃淑芬表示，為強化推動永續發展與企業策略的連結，於2021年初成立企業永續發展部門，正式導入氣候風險評估及管理機制，提升永續投資價值，進而清楚掌握邁向低碳經濟轉型所涉及的風險與機會。

(時報資訊)