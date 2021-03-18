雖然美國10年公債殖利率衝破1.6％，但台股大盤指數續在高檔整理，儘管外資這波未加入多頭行列，但指數重回月線之上，投資人心態偏多，大盤仍有緩步墊高趨勢，因此統計台股基金定額扣款金額表現，今年以來計有14檔一般型基年成長率超過10％，代表投資人對今年台股表現仍深具信心。

根據投信投顧公會最新資料，2月台股基金一般型定時定額扣款金額，相較去年底計有14檔成長率超過10％，其中有9檔成長率超過15％。日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，寬鬆的政策環境在短時間內都不會改變，主要是全世界各國仍需以寬鬆的貨幣政策支撐經濟復甦，在疫苗普及後，市場已有經濟復甦轉機，有利台股表現。

陳思銘指出，美股波動後續漲態勢不變，台股受到激勵，也會跟隨上漲。美國總統拜登簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上本周FOMC可望釋出持續寬鬆言論，美債殖利率上揚應可緩和，台股均線多頭排列，多頭有望重掌節奏。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，成長型電子股的評價高於價值型及原物料股，儘管電子股上半年普遍有成長顯著的利多及題材，但資金自漲幅大的電子股獲利了結壓力漸增，加上美元升值使亞洲新興市場的外資加重賣壓，使短期較震盪整理。

周書玄認為，具備高殖利率的價值型類股與漲價題材的原物料股，為3月主要布局，電子股靜待近期修正完畢後，再擇優逢低布局。未來主要風險觀察美元走勢，及美國總統拜登在中美貿易政策走向。

富蘭克林華美投信強調，短線大盤仍呈現整理格局，操作上減少部分電子類，加碼傳產類股，看好科技股的晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC設計等，及傳產的運動休閒（自行車、運動鞋）、航運、原物料等。建議挑選低本益比、高股息或落後補漲的逢低布局，或利用台股基金做中長期定時（不）定額投資。

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