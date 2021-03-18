美股全面收紅，激勵台北股市今(18)日開高走高，電子股增量走強，盤中一度攻上16400點，大漲近200點，隨即遭遇反壓拉回，集中市場加權股價指數終場收在16287.84點，上漲72.02點，昨日貼息的台積電今日收在602元，又下跌了2元。

台北股市今日開盤上漲48.79點，以16264.61點開出，配息26元的華碩一開盤就以358元的漲停價開出，台積電也走在平盤之上，電子重回主流地位，指數再度上攻至16410.02點，上漲近200點，之後遭遇反壓，金融、造紙、鋼鐵走弱休息，所幸成交量有增溫至3000億元以上。

台積電今日開盤上漲2元，並一度上漲至609元，可惜尾盤上攻無力拉回，收盤反下跌2元，收在602元，回到昨日的盤中低點。

台北股市17日因權值股王台積電貼息，股價下跌7元，收在604元，加上台指期壓低結算，集中市場加權股價指數盤中一度下挫逾百點，終場收在16215.82點，下跌97.34點，三大法人合計賣超新台幣134.6億元。

法人表示，台股面臨外資資金移動的風險，但可觀察Fed就經濟復甦與政策進退的談話，來判斷金融市場接下來波動性的大小，以及決定資產配置。所幸，台灣資金環境尚屬穩定，近來台債殖利率僅呈落後補彈的局面，無須過度擔憂資金成本，也代表內資依舊有入市盈利的動機，再加上季底作帳的預期心理，操作建議選股不選市，好的投資個股還是會有防禦性的表現。選股方面，漲價概念股無論對電子還是非電族群而言，終究得視市場需求力道而定，因此對相關漲價概念股漲多不要盲目追漲。

(中時新聞網)