農民駕農用搬用車翻落深溝死亡 18:182021/03/06 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張姓農民駕駛農用搬運車，不慎翻落米5深的水溝後被壓住，當場死亡。消防人員趕到協助善後。(圖/苗栗縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張姓農民駕駛農用搬運車，不慎翻落米5深的水溝後被壓住，當場死亡。消防人員趕到協助善後。(圖/苗栗縣消防局提供) 苗栗縣頭份鎮與新竹縣峨眉鄉交界的水流東附近，1位頭份40多歲的張姓農民，6日下午4時許駕駛農用搬運車，不慎翻落米5深的水溝後，整 個人被搬運車壓住，當場死亡，苗栗消防人員架設繩索協助搬運大體至路面，後查出事發地點屬於新竹縣境，竹東分局已派員到場了解，初步通報是意外死亡。 北市農會理監事改選 前任理事長挑戰翻盤恐夢碎 雲林遊子挺故鄉 買5000箱高麗菜 (中時 ) #農民 #翻落 #頭份 #新竹縣 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉錫東木瓜輪點研究 揚名國際 04:102021/03/06 企業經營 新增7境外1死 緬甸台商為我第10例病逝個案 13:532021/03/06 生活 女被處絞刑30分鐘宣告死亡 棺材突傳詭異聲響 家人全嚇壞 16:532021/03/06 搜奇 理財健診－母子基金投資法 強化效益 04:102021/03/06 產業特刊 ASML澄清沒有銷售EUV設備 中芯國際股價高點回落 04:102021/03/06 全球財經 一百個新南向也沒用 04:102021/03/06 時論廣場 3支箭促銷高麗菜 農委會外銷高麗菜至杜拜 18:522021/03/06 生活 操盤心法－科技股修正 留意傳產及非電子權值股 04:102021/03/06 證券．權證 秋行軍蟲防治難 中央不補助農民憂心 16:592021/03/06 寶島 農會理監事改選 台南5區翻盤 04:102021/03/06 地方新聞 美國開先河 為猿猴施打動物用COVID疫苗 14:292021/03/06 國際 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 父子鬩牆 阿公認孫不孝收回贈與土地 - 社會 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 人妻結婚1年房事不滿足 男同事約壞壞竟掙扎：我心動了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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