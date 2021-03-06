張姓農民駕駛農用搬運車，不慎翻落米5深的水溝後被壓住，當場死亡。消防人員趕到協助善後。(圖/苗栗縣消防局提供)

苗栗縣頭份鎮與新竹縣峨眉鄉交界的水流東附近，1位頭份40多歲的張姓農民，6日下午4時許駕駛農用搬運車，不慎翻落米5深的水溝後，整 個人被搬運車壓住，當場死亡，苗栗消防人員架設繩索協助搬運大體至路面，後查出事發地點屬於新竹縣境，竹東分局已派員到場了解，初步通報是意外死亡。

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