美國在台協會（AIT）處長酈英傑。（圖／取自AIT臉書）

大陸海關總署於2月26日在官網宣布，3月起暫停進口台灣鳳梨。對此，美國在台協會（AIT）本月2日在臉書貼出數張照片，照片中AIT館內外都擺了多顆鳳梨，就連AIT處長酈英傑也在辦公桌擺上3顆鳳梨。這個動作卻讓港媒讀出「拜登時代較川普時代挺台方式溫和」的訊息，認為美方雖會藉機拉攏台灣、間接製造兩岸矛盾，卻不會有過於猛進的動作。

香港媒體《中評社》3日評論直言：「AIT擺滿鳳梨拍照可能花不到新台幣1千元。」批美國若真心想挺台灣，應實際解決台灣農產品外銷問題，然而「無奈遠水救不了近火」；更質疑綠營近日大張旗鼓全台跑透透，為促銷鳳梨奔走，但若隨後又有其他水果遭禁，蔡政府難道能常態性的幫農民賣水果救火嗎？

評論坦言：「鳳梨議題確實是政治問題。」美方也清楚意識到這點，所以在AIT館內外擺放鳳梨發臉書，目的就是為了彰顯政治意義，趁機拉攏台灣並間接挑撥兩岸關係；然而從這個動作也明顯可見，拜登時帶的挺台方式遠比川普時代溫和，尤其從美方未在第一時間發文，也未強力批評大陸來看，拜登的兩岸方向應大致不過如此。

面對綠營政要急喊為台灣鳳梨開拓大陸以外市場，評論認為，美方若真心想為台灣解決問題，應能大規模進口，但美、台距離較遠運送成本高，台灣水果很難與中美洲量大又便宜的水果競爭；農委會主委陳吉仲雖高調稱日本承諾提高購買鳳梨數量，可望超過3500公噸甚至達5000公噸，但從駐日代表謝長廷的態度可見，往後日本極可能要求台灣開放核食作為「回報」。

(中時新聞網)