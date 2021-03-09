全球半導體晶片供應短缺，多國求援台灣，但台積電產能也供不應求，德國和美國也對此有了警覺，力求「晶片自主」，降低對亞洲晶片的依賴。對此，有俄羅斯專家直言，國際市場上的半導體短缺，將彰顯亞洲經濟體相對美國經濟體的優勢，並且隨著亞洲供應增加，預計將在今年緩解。

據外媒報導指出，歐盟和美國在陷入晶片產能短缺窘境的同時，也意識到對亞洲晶片的高度依賴；歐盟在「Digital compass」計畫中，預計要搶先設先進晶圓廠，力求晶片自製，美國的半導體協會也致信總統拜登，希望針對半導體製造實施獎勵措施。

根據《俄羅斯通訊社》報導指出，俄羅斯普列漢諾夫經濟大學經濟理論教研室副教授奧列格．切列德尼琴科表示，國際市場的半導體短缺，將彰顯亞洲經濟體相對美國的優勢，能夠及時擴大半導體生產規模，並滿足世界需求的國家，將贏的戰略上的勝利。

切列德尼琴科說，川普在去年計畫一個在亞利桑那州建設晶圓廠的項目，但卻直到2024年才安排投產；亞利桑那州可能遇到什麼問題？他解釋，近期發生的德州供電崩潰就是一個明顯的例子。很明顯的，亞洲的企業行動更迅速、技術更強，還已經在全球半導體供應鏈中佔最大份額。

根據《富比士》雜誌先前報導，半導體晶片的短缺，對全球車廠和電子製造商造成相當大的影響，而主要原因無非是遠端的趨勢，導致電子產品的需求大增，而美國對大陸科技公司的制裁也是其中一個原因。

切列德尼琴科表示，不久後，含半導體元件產品的價格將小幅調整；同時，「隨著大陸、台灣和韓國等亞洲地區的供應增加，預計短缺將在今年晚一點的時候緩解」。

(中時新聞網)