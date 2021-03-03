大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，震撼蔡政府。有「藍營女戰神」、「立法院葉問」之稱的國民黨立委葉毓蘭表示，不能因為我們接受美國前總統川普強灌的萊豬、日本強餵的核食，就把科學專業都拋諸腦後；狠嗆「請蔡政府不要再五四三」，要求好好用農業專業來解決農業的問題，進口豬肉請明確標示萊劑含量，一語道破蔡政府「用政治解決科學問題」之痛處。此外，葉也呼籲蔡政府善用10億「鳳梨基金」產製更多鳳梨衍生商品，確實為農民長遠生計做規劃。

葉毓蘭3日在臉書發文表示，針對台灣鳳梨禁出口事件，希望台灣多點專業，少點分化對立的仇恨語言。葉強調，農業的問題，就請以農業解決；台灣鳳梨好吃，但是被檢出介殼蟲，就好好處理，否則被買家拒買退貨，不也是商場的遊戲規則。

話鋒一轉，葉毓蘭表示：「不能因為我們接受美國川普強灌的萊豬，日本強餵的核食，就把科學專業都拋諸腦後。」葉毓蘭稱自己反進萊豬，不反美豬，因為國人的飲食習慣吃內臟，而內臟的萊劑殘留值太高，有礙健康，但是美國豬內臟成本太低，有利可圖。葉也直言：「請蔡政府不要再五四三，好好用農業的專業來解決農業的問題，進口豬肉請明確標示萊劑含量！」

針對鳳梨事件應變之道，葉毓蘭2日也曾也在臉書發文表示，在台灣鳳梨被禁止輸往大陸後，10億的鳳梨基金如果只做為收購補償，恐怕未來每一種水果每次被退運禁運時，只能比照辦理，對於解決水果的產銷問題，只有鋸箭療傷的表面效果，於事無補。如果這10億的鳳梨基金，能夠用在產製更多鳳梨衍生商品：鳳梨果乾、鳳梨豆醬、鳳梨豆腐乳、鳳梨酵素、鳳梨醋，讓果農的心血不至於付諸東流，豈不美哉？

(中時新聞網)