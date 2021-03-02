座落在火車站前「基一信陸橋」預計20、21日拆除。（陳彩玲攝）

基隆市國門廣場計畫將動工，座落在火車站前「基一信陸橋」預計20、21日拆除。市府表示，與相關單位研議後，決定改採48小時不斷電方式動工，將交通衝擊降到最低。

基隆市政府表示，根據資料記載，該座天橋是由基隆市第一信用合作社為了市民安全通行所捐資建造，於1972年12月25日落成啟用。近期因應國門廣場計畫將拆除。

林右昌2日在市務會議宣布，原本計畫利用5個假日進行天橋拆除作業，但為降低交通衝擊，經市府同仁與施工單位研議後，提出新方案，預計3月20日凌晨開始，以連續48小時不斷電施工方式進行，他說，預計動工後7小時內，拆除靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體，天亮後便可以恢復國光客運前以及火車站南站前的交通。

交通處長蘇先知指出，施工管制將有數個站位受影響，包括市公車及公路客運約4處，原本在公車總站上下車的路線，以及3、4、6開頭在火車站南站上下車的路線，分別調整到孝二路；1、2字頭的路線則是在二信循環站，其中102、202因繞行仁五路，維持在孝二路上下車；另外，國道客運是在火車站北站前迴轉，其餘仍維持在港西街上下車，但全部調整行駛西岸高架橋。

蘇先知進一步說明，48小時施工完成後，除國門廣場工區外，港西街往忠一路方向原4車道調整為雙向各2車道；公車臨時站調整至陽明海洋文化藝術館側；計程車招呼站調整至國門廣場側停靠彎；港西街增設平面人行穿越道線、工區範圍留設行人通道；國光客運旁忠一路增設臨停上下客區；原人行天橋相關交通號誌標誌也會配合調整移設。

至於車輛行駛路線，交通處也研擬3方針，高速公路往返中山一二路或港西街車輛，直接行駛港西高架道路進出；忠一路往港西街車輛，於忠一孝二路口改繞行孝二路，經由三十一號橋、銜接中山一路通行；中山一路往市中心車輛，改繞行三十一號橋往市中心區；另於20日早上7點後，港西街開放往忠一路通行後，也可繞行孝四路與忠二路往市中心區。

(中時 )