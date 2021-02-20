公視2021旗艦歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》製作團隊，力邀金鐘影后王琄站台，首度獻聲配音。看著『台灣製造的美援時期』集，她忍不住感動落淚說：「我就是走過這些歷史的人！」片中所述的部分內容，彷彿重現她的成長歷程。

王娟在眷村長大，童年到青年生活在美援遺留的影響下，姐姐曾在RCA工作，「我們的國家經濟運作雖然被別人參與了，但並沒有因此失去生存的力量。這部片除了看見台灣過去的困境，更重要的是，我們要讓年輕一輩知道，不能忘記這一路上每位前人的付出！」

本系列紀錄片由杯杯文創伙伴公司製作、1980出生的徐浩軒、許雅婷執導。王琄表示，因為看到這兩位1980世代的導演，想以年輕世代的眼光，把這段年輕人可能不知道、甚至可能被人選擇性遺忘的歷史，以說故事的方式忠實呈現，這份純粹的初衷十分珍貴，於是一口允諾獻聲。她配音時，2位導演更帶著受訪宜蘭小農種植的有機米，以及美援時期代表蘋果麵包來探班，「真的太開心了！從來沒有看過這麼大的蘋果麵包，好懷念！」

王琄說：「歷史真的不遠，歷史就在你家隔壁！」先前參與劇場導演王嘉明的舞台劇《親愛的人生》演出，培養迅速且準確，將文字轉化成聽覺的能力，讓她這次得以用柔和且飽滿的聲線，貫穿與豐富紀錄片，「邀請觀眾聆聽這些鄰家的故事」，她也試著以聲音呈現充滿希望的期待，以撫慰心靈。

《未完成的任務：現代臺灣締造者》紀錄片從人口精算、美援、土地改革、WTO議題切入，關注臺灣現代化過程中罕為人知的關鍵性人物與故事。該片將自2月23日起，分成4集在每週二晚上10點於公視主頻播出，「4K版」同步在《公視＋》OTT影音串流平台上架。

(中時 )