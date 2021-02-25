公視25日舉行臨時董事會，決議未來將向文化部爭取國際影音平台案。將任公視下一屆董事的徐瑞希表示，欣見公視董事會重啟討論，期待台灣與國際溝通平台早日完成建構、如期上線。但公視所爭取的國際平台案，究竟是政府以招標或去年7月的計畫補助方式，攸關至要，一有不慎，可能讓公媒淪官媒，國際傳播質變為大外宣。

徐瑞希表示，招標及計畫補助2種方式，在內容版權的歸屬、運作過程及影音內容的自主性都明顯不同。依現行採購法令、政府計畫獎補助辦法及其實務運作來看，國際平台案若比擬前瞻計畫，採取計畫補助方式給公視，公視較能保有版權、運作及內容製作營運的自主性。

徐瑞希指出，若採計畫補助方式，公視也可沿用過往作法，將部份經費以對外徵案或招標方式，徵求民間優質節目製作投標或共同製作，避開由文化部直接招標採購媒體的置入行銷疑慮。

「希望千萬不要用招標方式。」徐瑞希坦言，向來公視以公共媒體之姿參與政府競標、與民爭利作法，就備受影視業界批評。若國際平台採招標方式，將使公視與政治一臂之遙的獨立性更形惡化、有礙公媒獨立觀瞻，「這不是文化部保證不干預、或公視自稱捍衛獨立性就可以交代過去的。」

徐瑞希表示，國際影音平台若以標案方式發包，那就是個由政府出資購買的媒體業務。為做台灣國際溝通的內容，而讓各界多年致力獨立媒體運作的公視，降格為最近被英德等國禁播的中國環球電視網之流的宣傳官媒，其間得失不言可喻。出了台灣的門，國際上又是以官媒或公共媒體來定位台灣國際影音平台？不可不慎。

公視總經理徐秋華則強調，公共廣電制度是當代民主國家的特殊設計和重要特徵，公視就是台灣在民主國家架構下所設置廣電機構。綜觀國際媒體如BBC、NHK、KBS等，都肩負適時傳遞國家觀點、促進文化交流的使命。這與極權、非民主國家以宣傳政府政策，粉飾社會表象的「大外宣」立場，在本質上是截然不同的概念。

(中時 )