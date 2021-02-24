《軌道傳奇》全系列共有20集，從節目製作至今，25年過去，曾受節目訪問的搭火車小男孩朱柏諺，如今也已長大。（公視提供）

影集《天橋上的魔術師》熱映，忠實呈現火車隆隆聲不絕於耳的中華商場，也讓人看見尚未實施鐵路地下化的台北。國家鐵道博物館籌備處和公視合作，將1998年製播的《軌道傳奇》系列節目，進行調光及高品質數位轉檔，讓民眾得以追尋20世紀末的鏡頭，看見更多台灣自北到南曾有過的鐵道故事。

製作人宋穎鶯表示，當時公視籌畫以文化為題的紀錄影片。她聯想到兒時搭火車通勤的記憶，在網路不發達的年代，找出國家鐵道博物館籌備處主任洪致文當年撰寫的3本鐵道專書，作為主要參考資料，「當時他才20幾歲，還在念研究所。通過電話後，發現他簡直是個寶庫，也是由他介紹，我們才能在一群鐵道迷引薦下，一起扛著機器追火車。」

洪致文回憶，《軌道傳奇》是從1996年開始製作，當時他和一群鐵道迷就衷心期盼台灣能擁有鐵道博物館，「但在當時很困難，我們想不如就先跟公視合作，把影像拍下來保存。後來台灣不幸經歷921地震，像阿里山一些鐵路就毀損了，這些影像因此顯得更珍貴。」

《軌道傳奇》全系列共有20集，除記錄台灣各地各類型鐵道樣貌、地景及風土民情外，也努力從老照片尋歷史，如最後一集便是追尋已消失的新店貨運鐵道。從節目製作至今，25年過去，鐵道迷洪致文仍站在鐵道文物保存第一線，曾受節目訪問的搭火車小男孩朱柏諺，如今也已長大，在《軌道傳奇》節目典藏計畫合作成果記者會中回憶兒時。

朱柏諺的父親朱聖隆是資深鐵道迷，從小即常帶家人搭火車遊山玩水。朱柏諺笑說，沒印象兒時曾受節目訪問，但他是看著鐵道迷一直進步成長的小孩，節目中一些鐵道畫面，過去只能以搜遍Youtube這種克難的方式找尋，如今節目轉為高品質保存，非常有意義。

文化部長李永得表示，自己曾任公視總經理，《軌道傳奇》播出時，觀眾反應非常熱烈，令他印象深刻。國際影音平台將來也會介紹台灣特色文化，用英文及外國視角，傳達台灣文化資源，未來也可以期待。

(中時 )