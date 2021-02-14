今年農曆春節假期自10日起一連7天，《中時新聞網》提醒讀者，高速公路相關疏導措施將從10日開始陸續實施，包括夜間暫停收費、匝道封閉；初一至初五有高乘載管制；其他還有匝道儀控、開放路肩等，建議民眾上路前透過1968查詢路況，「當個聰明用路人」。

每年農曆年初三，在吃過團圓飯、回了娘家後，總是有極大量車流湧上高速公路，塞爆各景點。今起高乘載管制範圍擴大，國道5號是重中之重，分別為上午及下午到晚上，全天合計13小時；國1、國3則是下午至傍晚。

國道5號：清晨6點至中午12點，南港系統南下入口；下午2點起至晚間9點，位在宜蘭的4個交流道（北上）全面實施高乘載。

國道1號：下午1點到晚上6點，高雄端至湖口北上。

國道3號：下午1點到晚上6點，九如至大溪北上。

匝道封閉：

0至12時，國道5號石碇、坪林南向入口。

0至24時，國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

0至24時，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

7至19時，國1虎尾、仁德北向入口。

7至19時，國1王田及國3名間雙向入口。

春節疏運措施。（交通部高速公路局提供）

(中時新聞網)